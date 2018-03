Según testigos del viaje, hubo militantes que le preguntaron "por qué no juega en 2019" como "expresión de la economía peronista y nacional contra la economía globalizada". El economista, que está juntándose con economistas de distintas vertientes del PJ, habría respondido que no. Sin embargo el "no" parece lejos de ser rotundo …No se lo notó disgustado con la posibilidad y dejó abierta una puerta al admitir, como se dice en política, que si hay quienes lo acompañan y le piden… podría lanzar una fórmula presidencial Moreno 2019.