Además del anfitrión, estuvieron Jorge Taiana (el más cercano a CFK), la intendenta Verónica Magario; un calladísimo Daniel Scioli; los sindicalistas Andrés Rodríguez, Antonio Caló y Víctor Santa María; Fernando "Chino" Navarro, Juan Manuel Abal Medina; Guillermo Snopek; el ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri (está reapareciendo de a poco); el intendente rionegrino Martín Soria, otro que empieza a asomar la cabeza; un inusualmente callado Guillermo Moreno; el intendente Leonardo Nardini; el diputado Daniel Filmus, el ex gobernador jujeño Eduardo Fellner, la ex primera dama tucumana Beatriz Rojckes de Alperovich y el intendente Mariano Cascallares, entre otros.