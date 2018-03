Una diputada nacional habló con dos jueces para asesorarse antes de la sesión. Otras admitían que la redacción de la ley contra el acoso callejero dejaba vacíos o ambigüedades que dificultarían su aplicación. Graciela Ocaña decía que no quedaba bien el proyecto, Daniel Filmus proponía algunos cambios y Victoria Donda no estaba en el recinto para defender su iniciativa porque viajó a Londres donde participó de la "International Summit on Violence Against Women in Politics". Al final, el proyecto de ley volvió a comisión.