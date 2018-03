Como lo dijo el Presidente, una idea es que la paridad laboral incluya el derecho a guarderías para los papás, no sólo cuando la que trabaja es la madre. "Hay que entender que es una inversión, no un gasto", dice a Infobae la diputada Cornelia Schmidt-Liermann que también pide más licencia por paternidad y maternidad. "Es muy poca", explica y agrega que los trabajadores también tienen pocas vacaciones por lo que "hay que agregar una semana más". Insiste en que hay que controlar que no haya abusos en licencias pero que "bien aplicadas las vacaciones serán una inversión" que redundarán en beneficios para las empresas ya que los empleados mejorarían su rendimiento.