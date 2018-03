Finalmente el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, vino a la Argentina y arrancó su gira por Rosario donde no sólo no tuvo problemas de reunirse con el gobernador Miguel Lifschitz sino que además lo reivindicó y dijo que "el partido socialista pertenece al progresismo", frase que habría molestado a algunos dirigentes kirchneristas que lo vieron siempre más cercano al PJ por historia y por su amistad con Néstor y Cristina Kirchner. De hecho se habla de un encuentro entre el ecuatoriano y la ex presidenta estos días.