A los dos les dijo lo mismo: que desde el bloque Justicialista no acompañará el llamado a sesiones extraordinarias y menos aún la reforma laboral que impulsa el Gobierno. El no fue tajante: "Olvídense de la reforma laboral", advirtió el rionegrino. Habló bastante, les planteó también que antes de discutir cualquier proyecto de ley "hay muchas heridas por cicatrizar" en referencia al fin del año pasado con el Pacto Fiscal y la reforma Previsional. Les dijo también que si están interesados en el proyecto de reforma del empleo no deberían haberse ido muchos ministros de vacaciones a Punta del Este "mientras la economía no arranca", les reprochó con dureza.