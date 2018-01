En la tarde de ayer hubo una especie de after office financiero en una confiteria cercana al Banco Central de la calle Reconquista. "Sturze (por Federico Sturzenegger) bajó la tasa menos de lo esperado, da la sensación que no la redujo todo lo que el Gobierno y el mercado pedían y no estuvo en la reunión del Comité de Política Monetaria que decidió la baja… él sólo se comunicó a través de un conference call porque está en la reunión de banqueros mundiales que se realiza en Basilea" dijo un economista que asesora a una importante cantidad de bancos de la city. Hacía referencia a que ayer el Central resolvió bajar la tasa de interés de referencia de 28,75% a 28%, una reducción sustancialmente menor a la que esperaba el mercado, cuyas expectativas implicaban llevarla a 27%, que es la tasa que actualmente está pagando la autoridad monetaria por las Lebacs a 30 días.