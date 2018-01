Instalado este inicio de 2018, como lo hace desde hace muchos años en Valeria del Mar, a dos cuadras de la playa, el ex ministro y ex candidato a senador por Cumplir, Florencio Randazzo, mandó un mensaje: "Termina un año muy duro para los argentinos. Trabajemos para que el 2018 sea mejor, con más trabajo y más inclusión. Felicidades para todxs".

Dicen que, a pesar de las críticas que provocó la frase (le dijeron que fue "funcional" a Cambiemos, que podría haber hecho que el año fuera menos duro, y hasta le mandaron saludos para María Eugenia Vidal) en su entorno dicen que Randazzo y su gente están teniendo encuentros con distintos dirigentes del Partido Justicialista. "Hablamos con todos", dicen. De hecho el ex intendente Eduardo 'Bali' Bucca se juntó incluso con el Gobierno en la Casa Rosada, acompañando al nuevo jefe del PJ provincial, Gustavo Menéndez.