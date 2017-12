Fue un año en el que sufrió un revés electoral, probablemente por la polarización entre Cambiemos y el kirchnerismo y por el perfil de colaboración con Nación que adoptó. “Desde la Provincia colaboramos para garantizar la gobernabilidad de Argentina, independientemente del espacio político al que pertenecemos, eso es lo que la gente espera de nosotros”, justificó y explicó que Argentina cierra un año complicado con un déficit superior al 7% del PBI, situación que condiciona a las 24 provincias. Pero dijo que no es el caso de su provincia al señalar que en Salta “el déficit es menor al nacional”.

El gobernador, peronista, se mostró muy optimista al señalar que Argentina será sustentable en un plazo no mayor a cinco años. “Salta es parte de la Argentina y por lo tanto hay que hacerse cargo y trabajar juntos, poniendo el foco en nuestra responsabilidad que es resolver los problemas de la gente”, pidió en un encuentro que reunió al vicegobernador Miguel Isa; al intendente capitalino, Gustavo Sáenz (ex massista); a parte de su gabinete, jefes comunales y el diputado nacional, Pablo Kosiner jefe del Interbloque Argentina Federal que primero no quería votar la ley de Reforma Previsional y luego, bono y acuerdo mediante, dio quórum y votó a favor. No estuvo en cambio, con aviso, el diputado Javier David que votó en contra.