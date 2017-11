Peor como García, ya se nota en el kirchnerismo duro una resistencia a juntarse con ex integrantes del PJ, incluso del gobierno K. Así el escenario parece seguirá con un peronismo atomizado después de que Miguel Ángel Pichetto insistiera en que formará un bloque del PJ sin Cristina Kirchner (que respondió desde Tucumán "no me vengan con Cristina si, Cristina no, venime con trabajadores sí, trabajadores no") y que el FpV ya se murió.