El martes, día de intensas y frenética seguidilla de reuniones de comisiones, hervían los pasillos en el edificio Anexo del Congreso. De salida de una comisión, un diputado peronista que fue parte del gobierno K dijo que ni el Bloque Justicialista ni el massista Frente Renovador estaban dispuestos a ir al recinto, aunque no se cerraban a conversar. Pero, dijeron, "si no vamos es para darle un mensaje a Carrió, así no nos puede tratar".