Sentada en la primera fila Teté Coustarot no se perdió ninguna de las cinco entrevistas en el hotel Four Seasons. Cuando terminó de hablar Graciela Fernández Meijide se acercó a elogiarla pero tuvo que esperar para cruzar unas palabras ante la cantidad de fotos que le pedían a la referente de Derechos Humanos y ex ministra y ex senadora nacional. De impecable blanco, cortado solo por accesorios azul, Meijide se abrazó con el hijo de Victoria Onetto que la esperaba también para retratarse con ella. Y Onetto, que ofició de fotógrafa, pidió también tener ella un recuerdo del momento. No fueron los únicos, hasta el vicepresidente de la TV Pública Emilio Laferriere, entrerriano y de origen radical, posó con ella mientras Teté se enfrascaba en una charla sobre la India con Mónica Gutiérrez que está por viajar. "Te va a encantar", le avisó feliz la conductora de TV.