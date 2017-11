En un emotivo discurso, Pomeraniec expresó sus deseos para la próxima entrega, en el 2027: "No me gustaría estar contando cuántas mujeres están en la foto, sería una gran injusticia", subrayó y pidió que "esta profesión siga existiendo" al mismo tiempo que convocó a los colegas a no gastar energía en peleas y dedicarla al "rigor y precisión" en la información "para recuperar sino el prestigio, al menos el respeto que la sociedad tenía por nosotros".