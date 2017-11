Pero todo es según el cristal con el que se lo mire. La primera actividad al regreso de Nuevas York fue el encuentro de Macri con gobernadores y Lifschitz mostró distancia. En su entorno recordaron que es medido y que efectivamente en el exterior hay que "pelear juntos" en la búsqueda de inversiones pero que ni "banca" ni dejará de lado "sus diferencias". Especialmente recordaron que Santa Fe no resignará su pedido de $ 51.000 millones que ya tiene fallo de la Corte y que la provincia no sólo no tiene déficit sino que el año pasado tuvo un ligero superávit. "Estamos de acuerdo con la responsabilidad fiscal y es lo que venimos haciendo desde hace varios años", recordaron en Santa Fe donde prometieron estudiar las propuestas de reformas presidenciales.