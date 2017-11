Uno de los invitados, funcionario en la Ciudad, contó que acababa de conocer al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro y que si lo hubiera cruzado en la calle tal vez no lo hubiera reconocido. Pero le llamó la atención cuando escuchó el discurso del ministro sobre la Argentina con la que sueña ("con ciudadanos libres con pensamiento crítico") y sobre todo cuando dijo que el Gobierno no impulsaría carreras universitarias que "no contribuyan al desarrollo". "Debe haber querido decir otra cosa, que van a impulsar carreras para el desarrollo, ¿no?" preguntó a la persona que estaba sentada a su lado.