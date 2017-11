Los dos empresarios se dirigían a la salida raudamente luego de haber escuchado el pedido de acompañamiento a las reformas que impulsa el Gobierno de los ministros Nicolás Dujovne, Jorge Triaca (h) y Francisco Cabrera cuando uno detuvo su marcha sorpresivamente al pasar al frente de la mesa de entradas.

El diálogo fue el siguiente:

– "¿Qué hace 'El Embajador' acá?", preguntó uno de ellos.

-"No sé, lo habrán traído de Cancillería", contestó el otro.

Entonces el primero le reveló que "ese hombre que está tomando medidas del edificio es un ex funcionario del kirchnerisno que usaba moñito y que se tuvo que ir por el escándalo de la facturas truchas. Por lo que me contaron está trabajando desde hace un tiempo aquí y es el arquitecto encargado de remodelar este edificio para que esté más moderno cuando se hagan las reuniones del G20 el año que viene".

El arquitecto al que el empresario se refería es quien fue Jefe de Asesores de Julio de Vido hasta octubre de 2011. En ese entonces debió renunciar por estar en la mira de la Justicia por su presunto rol de intermediario mayorista en la emisión y distribución de facturas por cientos de millones de pesos. El Ministerio de Planificación Federal sostuvo que el contador José María Caula nunca se había desempeñado como jefe de Gabinete de Asesores.

Caula manifestó a la Justicia que cumplía funciones de asesor sólo para los concursos de proyectos de arquitectura entre los que se cuenta la remodelación del ex Palacio de Correos ahora mencionado siempre como CCK.

De Vido y Caula tenían una relación desde la vieja telefónica ENTEL donde ambos fueron compañeros para luego ir a tentar suerte a Santa Cruz con Néstor Kirchner.