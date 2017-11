En septiembre del año pasado el Senado votó el proyecto remitido por la cámara baja y redujo la imprescriptibilidad de los delitos que involucren a empresarios y funcionarios de la administración pública a seis años. La iniciativa incluye delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y, entre otros, enriquecimiento ilítico. Aunque Rívolo fue fiscal en la investigación por Ciccone Calcográfica que involucra al ex Vicepresidente, ni mencionó el tema. En 2012 fue apartado tras un allanamiento al departamento de Puerto Madero donde ayer fue detenido Boudou. Nada dijo ni nadie le preguntó. La causa ahora la tiene el fiscal Jorge Di Lello y por eso tampoco opinó. Ni siquiera comentó el tema en público Lipovetsky aunque durante todo el evento y en voz baja, la detención del ex Vice y ex ministro de Economía fue tema en los pasillos.