"Yo quiero saber cuándo la va a meter en cana", dijo un empresario de visita en el Rotary Club de Buenos Aires cuando vio llegar a Claudio Bonadio, el juez que tiene contra las cuerdas a la ex presidenta Cristina Kirchner y a Julio De Vido, entre otros ex funcionarios kirchneristas. "Pero no me dejan preguntar", agregó ya advertido que sobre las causas en curso el juez federal estaba impedido de dar respuestas concretas.