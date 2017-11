Dicen que no hay dos sin tres y que el ex regatista no se da por vencido, que aunque no lo admite no ceja en su deseo de seguir en carrera, que además empezará a jugar más en el plano nacional y que seguirá recorriendo su provincia. Dos semanas antes de las legislativas del 22 de octubre perdió contra el radical Gustavo Valdés en ciudades como Corrientes Capital y Goya, dos de las más grandes. Su plan es arrancar recorriendo, en agradecimiento, los lugares 'Camau friendly', donde ganó, como Paso de Los Libres, Virasoro, Esquina, entre 27 localidades.