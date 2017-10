Tras el fallo de la jueza María Romilda Servini de Cubría no hubo festejo pero sí satisfacción en el sector de la UCR que se presentó a las elecciones con "Vamos Juntos", es decir con el equipo de Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió. Más bien habría que decir el sector de ex radicales porque fueron desafiliados rápidamente al no acatar la resolución del partido que se quedó con Martín Lousteau en Evolución.