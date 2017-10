"Si el Presidente Macri, además de hacer valer -con todo derecho-, el triunfo electoral del 22 de octubre, le quería mojar la oreja al PJ no convocando al Presidente del partido, pues entonces lo logró". El que hablaba, enojado, es un importante dirigente del PJ de Buenos Aires enojado porque el gobierno no convocó a la presentación de su Plan de Gobierno al sanjuanino José Luis Gioja, que además quiere presidir el bloque de diputados cuando deje el cargo Recalde. "Esto demuestra el desprecio que Macri y todo su gabinete profesa por la actividad política" refunfuñaba el peronista bonaerense sentado en uno de los sillones de la Sala de Reuniones de la sede partidaria de la mítica calle Matheu.

Fuentes cercanas a Gioja confirmaron que no fue invitado pero dejaron ver que hubiera tenido una actitud diferente a la de Recalde. "Tal vez el que armó la convocatoria no tenía su teléfono, son cosas que pueden pasar", ironizó el allegado.