Anoche difundió un video en las redes sociales donde resumió su campaña: "Hicimos ruido para generar debate", justifica su voz en off mientras se lo ve en la cocina de su casa que generó polémica. Lo que dice, además, es que "esto es un comienzo" porque parece que la derrota no lo va a frenar y que lo que más lo entusiasmó fue instalar algunos temas en la discusión como "la plata no alcanza".