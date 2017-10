Ishii quería competirle a Florencio Randazzo en las PASO de agosto por dentro del Partido Justicialista y la justicia electoral se lo impidió, como también ocurrió con el siempre llamativo diputado provincial José Ottavis. Pero el intendente, preocupado por la gestión, se guardó en una pelea que protagoniza la ex Presidenta con la gobernadora María Eugenia Vidal y su candidato a senador Esteban Bullrich. Sí mandó a su gente, hábil a la hora de hacer cuentas sabe que la distancia entre la ex presidenta y su ex ministro del Interior y Transporte será bien amplia pero también sabe que José C. Paz necesita llevarse bien con la gobernadora.