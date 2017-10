Algunos especulaban con que los datos de consumo no venían bien y que el Gobierno esperaba dilatar la noticia. Claro que entre los desconfiados están los que no creen que el Indec ahora conducido por Jorge Todesca "no miente". Pero, pruebas al canto, la inflación de septiembre fue muy superior a las estimaciones privadas, incluidas la del IET, Instituto Estadístico de los Trabajadores, junto con la CTA.