En un acto en el que estuvieron Juan Carlos Schmid, Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Julio Piumato, Pablo Moyano, Omar Plaini y Gerardo Martínez, entre otros, la CGT pidió: "No tenemos que votar en contra de nuestros principios y de nuestros intereses. No nos podemos equivocar compañeros". Después de Daer habló Schmid que sinceró el problema del peronismo que "no encuentra el liderazgo que ofrezca una alternativa para el pueblo".