En los últimos días no faltan quienes dicen que intendentes de Unidad Ciudadana mandarían a cortar boleta, es decir pidiendo que se vote a sus concejales y a quien se prefiera para las otras categorías. Lo mismo se dijo de los intendentes que apoyan a Sergio Massa y a los de Florencio Randazzo.

En cada uno de los tres frentes atribuyen al oficialismo o a sus adversarios de la oposición los comentarios sobre tijeras.

Pueden ser los intendentes los que lo hagan o pícaros intermediarios.

En el caso de Avellaneda no se trata de tijeras sino de dobleces. Justo donde la ex presidenta Cristina Kirchner convocó a un acto en el cilindro de Racing. Su intendente, Jorge Ferraresi, uno de los más kircheristas hace tiempo, dobla las boletas que reparte de una manera particular: deja a la vista la lista de candidatos a concejales que además lleva su foto. Está en el doceavo lugar, el último, con una candidatura puramente testimonial. Pero aprovecha su imagen como intendente y esconde la de Cristina Kirchner.