Mas allá del rumor respecto a la intención de Cristina Kirchner de asistir al próximo Coloquio de Idea que se desarrollará en Mar del Plata entre el 11 y el 13 de octubre, la noticia fuerte es la negativa de un ex ministro de Economía a participar del evento.

“A mediados de año tratamos de invitar a Axel Kicillof a formar parte del panel de políticos ‘El Congreso en la transformación de la Argentina’, mesa moderada por el periodista Marcelo Longobardi, pero no aceptó nuestra propuesta” comentaba unos de los directivos de IDEA en uno de los pasillos del lugar donde se desarrollaba el jueves la Convención de la Cámara Argentina de la Construcción. “Kicillof no aceptó estar sentado junto a los diputados Graciela Camaño, Emilio Monzó, Mario Negri y al senador Miguel Angel Pichetto, no por ellos sino porque no quería compartir el panel con el diputado Diego Bossio con quien tiene un fuerte enfrentamiento desde que el gobierno de Cristina Kirchner lanzó el Plan Procrear”, continuó el empresario. Y agregó detalles sobre la competencia entre ellos: “La molestia parece que viene porque Kicillof se adjudica la autoría de una idea que al parecer fue del ex diputado del Frente para la Victoria y ex titular de la ANSES”, reveló.