El tradicional picado semanal de los principales dirigentes del oficialismo no tendrá lugar esta semana en la quinta de Olivos. Primero fue los martes, después pasó a los miércoles y en las últimas semanas pasó para los jueves. Pero no todo está perdido para los amantes del fútbol. Varios de los ministros y secretarios de Estado que suelen jugar en la cancha de la residencia oficial tendrán cita, no para calzarse los pantalones cortos pero sí para ver juntos el crucial partido de la Selección contra Perú.