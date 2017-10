Julio De Vido no quiere compartir pabellón con Lázaro Báez

El ex superministro kirchnerista no quiere cruzarse en el Penal de Ezeiza con el empresario patagónico. Pero el juez Rodríguez solicitó a su vez que De Vido no se cruce con su segundo en Planificación, Roberto Baratta ¿Habrá enroque de presos entre Marcos Paz y Ezeiza?