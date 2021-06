Más tensión por las limitaciones para exportar carne vacuna: Una de las entidades del campo se retiró del diálogo con el Gobierno para diseñar el Plan Ganadero

Jorge Chemes, presidente de CRA.

Hoy al mediodía se realizó la primera reunión entre funcionarios nacionales e integrantes de la cadena de ganados y carnes para diseñar el Plan Ganadero, que es promovido por el Gobierno con el objetivo de aumentar la producción de carne vacuna, llevándola de 3 a 5 millones de toneladas por año. La iniciativa es cuestionada por los sectores de la producción, donde una de las entidades de la Mesa de Enlace decidió no participar más de ls negociaciones. Se trata de Confederaciones Rurales Argentinas. En un comunicado, los dirigentes dijeron: “No hay Plan Ganadero con exportaciones cerradas”.

Según consta en un borrador, al que tuvo acceso Infobae, el Gobierno asegura que el plan tendrá como metas “poder cubrir la demanda local e incrementar las exportaciones, resultando en una mayor generación de empleo, valor agregado y divisas genuinas”. Y además incluirá líneas de financiamiento, beneficios fiscales, capacitaciones, acceso a nuevos mercados y ordenamiento comercial y sanitario.

El encuentro de hoy, que se realizó por zoom, fue encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra. Por la parte privada, participaron los mismos sectores que asistieron el martes pasado a Casa de Gobierno a un encuentro con Alberto Fernández, previo a los anuncios sobre las exportaciones. Ellos son: Mesa de Enlace, Consejo Agroindustrial Argentino, Mesa de las Carnes, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Cámara del Feed Lot, Consorcio Exportador ABC y la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus derivados. A todos ellos se sumaron, los representantes de la Unión de la Industria Cárnica Argentina y la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas.

Luis Basterra y Matías Kulfas, durante los anuncios del pasado martes sobre el nuevo esquema para la exportación de carne vacuna.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, durante la reunión, que tuvo una duración de casi dos horas, los funcionarios se mostraron abiertos al diálogo y a recibir las diferentes inquietudes relacionadas al Plan Ganadero, pero surgieron muchos planteos sobre las restricciones para exportar carne vacuna y las dudas que hay en el sector sobre la resolución conjunta que se publicó en las últimas horas en el Boletín Oficial, por lo que surgió el compromiso de los ministros de mantener nuevamente un encuentro con el sector hoy a las 18hs para responder todo tipo de consultas.

En otra parte de la reunión, los ministros recibieron el pedido de instrumentar mecanismos para el desarrollo de la ganadería en zonas que no son muy favorables, y también para la compra de maíz. En ese sentido, tanto Matías Kulfas como Luis Basterra señalaron que ya hay medidas que necesitan ser pulidas para llevarlas adelante y que beneficien al sector.

A todo eso, los productores transmitieron el enorme malestar que hay en el sector por el nuevo cepo a las exportaciones de carne vacuna. Los dirigentes de la Mesa de Enlace manifestaron ante los funcionarios que se hacía difícil armar un programa ganadero en momentos donde el 50% de las exportaciones de carne vacuna están cerradas. De hecho, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, expresó que tenía el mandato de sus asociados que si no se levantaban las restricciones, no estaba para hablar sobre un Plan Ganadero.

Por otro lado, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, dijo a este medio: “Aceptamos la invitación para reunirnos porque creemos que los productores necesitan medidas de largo plazo que nos ayuden a producir con reglas claras. Entre ellas, por ejemplo, tener la exportación de carnes abierta para seguir vendiendo nuestros productos en diversos mercados”.

El malestar de CRA

Tras la reunión sobre el Plan Ganadero, los directivos de Confederaciones Rurales Argentinas anunciaron que no formarán parte del espacio, “hasta tanto no haya una señal concreta que busque una solución efectiva y sostenida en el tiempo, por lo que comenzar a trabajar con las exportaciones cerradas, constituye una traba insalvable. No queremos volver a generarles a nuestros asociados la ilusión de un plan ganadero, si desde el principio empezamos errando el diagnóstico”, dijeron en un comunicado, y además pidieron medidas para bajar la inflación, menor emisión monetaria y un plan económico que genere confianza.

CRA sostuvo que el principal problema de la gente para acceder a la carne vacuna a precios accesibles, es el menor poder adquisitivo de la población.

“El principal incentivo a producir es la demanda. Si se intervienen y cierran las exportaciones se corta una parte importante de la misma, quitando la principal motivación a producir e invertir. En este contexto poco sentido tiene un espacio de trabajo que no respete este principio esencial de toda producción sostenida. Un plan ganadero profundo, sostenido en el tiempo y con respaldo de ley, es más que bienvenido por el sector productivo, pero en un contexto de apertura de mercados, no con un contexto de cierre de exportaciones”, agregaron.

Por último, advirtieron que la Argentina no tiene un problema de producción, sino de acceso de la gente a la carne, donde recordaron que se produce 3,2 millones de toneladas de carne bovina, de las cuales se destinan al consumo interno unas 2,3 millones de toneladas. También hay una producción de casi 3 millones de toneladas de carne de pollo y cerdo. “Lo que hace que Argentina esté en el podio de los mayores consumidores per cápita a nivel mundial de carne bovina, en particular, y de carnes, en general”, concluyó el documento.

