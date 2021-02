Cómo seguirá el vínculo entre el Gobierno y los dirigentes del campo tras el contrapunto por las retenciones

Alberto Fernández se reunió con la Mesa de Enlace (Presidencia)

Ayer a la salida de la reunión en Casa de Gobierno con Alberto Fernández, los integrantes de la Mesa de Enlace manifestaron su conformidad porque el Gobierno no aumentará las retenciones y no habrá intervención en los mercados, mediante los cupos de exportación.

Además, porque formará parte del análisis de las diferentes cadenas de comercialización de alimentos, donde ayer los representantes de los productores ratificaron ante el presidente y funcionarios nacionales, que es baja la incidencia del sector primario en el precio final de los alimentos, donde si hay una importante gravitación del costo argentino y los impuestos.

Más allá de las promesas del Gobierno, las bases de productores mantienen cautela y aguardan si hay avances concretos en la etapa de diálogo que se decidió iniciar en la reunión de ayer. Las diferencias seguirán existiendo en diferentes aspectos, especialmente en aquellos puntos que están relacionados a la mejora de competitividad que viene reclamando desde hace tiempo el campo, a partir de una estabilidad económica, seguridad jurídica, menor carga impositiva y reglas claras de juego, entre otras medidas. Por el momento, en el interior, los productores siguen en estado de alerta.

La desconfianza de los productores sigue siendo alta, porque en la coalición de Gobierno hay sectores que promueven el diálogo y un acercamiento con el campo, y otros que por cuestiones ideológicas están en la vereda de enfrente. Algunos de ellos se movilizaron, en un grupo muy pequeño, ayer a la puerta de Casa de Gobierno mientras se realizaba la reunión de Alberto Fernández con los dirigentes agropecuarios. Militantes de la agrupación “La Dignidad Confluencia”, desplegaron banderas con las siguientes consignas: “Fuerza Alberto, Patria Si. Colonia No”, “Soberanía Alimentaria” y “Paritaria Social y Popular”.

Movilización de movimientos populares ayer en la entrada de Casa de Gobierno (Maximiliano Luna)

Pero también los integrantes del sector agropecuario, tendrán que hacer frente a los ataques mediáticos que en los últimos días volvieron a surgir. Tal es el caso del ex Secretario de la Presidencia y actual Senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, quien dijo sobre los agropecuarios: “Se llenan de plata y fugan divisas”. Otro de los que criticó a los dirigentes y productores, fue el humorista Dady Brieva: “Los del campo tampoco van a ser muy felices cuando la muchachada salga a buscar comida”, señaló.

La incertidumbre de los productores se profundizó a partir de las declaraciones del fin de semana del presidente Alberto Fernández al diario Página 12, cuando dijo que algunas de las herramientas con las que contaba el Gobierno para frenar la suba de precios, eran una suba de las retenciones o los cupos para exportar. En el encuentro de ayer, el propio Alberto Fernández explicó que sus afirmaciones no fueron interpretadas correctamente y comentó que su intención fue generar un espacio de diálogo para debatir el problema inflacionario.

Los precios de los alimentos

Pero retornando la problemática de la suba de precios, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, dijo tras la reunión: “Vamos a centrarnos en el trigo, maíz y carne. Ojalá que podamos seguir construyendo de este modo. Hablamos con el Presidente ciertos puntos que necesitamos para construir una mayor productividad. A todos nos preocupa la canasta familiar y veremos cómo podemos colaborar”.

La incidencia del precio del maíz en los alimentos fue uno de los ejes que mayor polémica generó en la reunión de Alberto Fernández con la Mesa de Enlace. Mientras desde el Gobierno aseguraron que la participación del cereal en el precio de los alimentos es del 50%, los dirigentes señalaron que no supera el 15%. Un reciente informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires reflejó que el maíz representa el 21% del precio del pollo entero de Precios Cuidados, el 13% de los huevos, 12% del pollo trozado, 10% del pechito de cerdo, 8% de la leche y 7% del asado.

Carlos Iannizzotto y Carlos Achetoni, momentos antes de la reunión con Alberto Fernández (Maximiliano Luna)

“En la revisión que se realizará de las cadenas encontraremos distorsiones. Sabemos que algún sector de la cadena tiene números holgados, como ser una rentabilidad importante con respecto de los otros sectores que tienen rentabilidades medidas. Se busca que todos estén ajustados sin imprimir pérdida de rentabilidad”, afirmó el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni. A lo que Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, agregó: “Se entendió que nuestra participación en el precio final de los alimentos es mínima, con lo cual el problema está en el resto de la cadena”.

Por su parte, desde el Gobierno el vocero luego de la reunión de ayer, fue el ministro de Agricultura, Luis Basterra, quien aseguró que en la búsqueda de controlar el precio de los alimentos, se avanzará con los acuerdos como el que se implementó para la carne vacuna con exportadores y los supermercados, para comercializar diferentes cortes a precios accesibles. El funcionario también mencionó como ejemplo el caso del aceite, donde esta semana se anunció la puesta en marcha de un acuerdo para que aquellos sectores que comercializan al mercado interno, lo puedan hacer a un precio accesible y desacoplado del internacional.

Temas pendientes

Además de analizar todo lo relacionado al tema precios y su conformación a lo largo de la cadena de comercialización, la Mesa de Enlace volvió a presentar el documento de propuestas con 14 puntos, que los representantes del campo elevaron a Alberto Fernández en 2019 en dos oportunidades para su correspondiente análisis.

Los dirigentes del campo volvieron a hablar con el Gobierno sobre la posibilidad de implementar una política agroindustrial de largo plazo que permita mejorar la competitividad del sector, mediante una baja de los costos laborales y la presión impositiva, que permita realizar inversiones y generar empleo de calidad.

Y por otro lado, quedaron pendientes temas de la agenda agropecuaria que los dirigentes reclaman un rápido análisis. El presidente de Federación Agraria, dijo a este medio que su entidad “le quedó por plantear la problemática que existe cuando no tenemos producción o las plantaciones están comprometidas y no hay fondos de emergencia con un mayor monto que el actual y tampoco hay un seguro multirriesgo. Solo se nos mira cuando cosechamos y no cuando no cosechamos. El campo hace una inversión anual de USD 10.000 millones y solo tenemos $ 500 millones en el Fondo de Emergencia Agropecuaria para situaciones climáticas”.

Desde el sector sostienen que con el tipo de cambio de hoy, la actualización del Fondo de Emergencia Agropecuaria tendría que estar, aproximadamente, en 13.000 millones de pesos. “Hay que arribar a un seguro más completo que atienda distintas cuestiones climáticas para que brinde más garantías a los productores agropecuarios”, agregó el dirigente.

Por último, Federación Agraria aguarda una respuesta sobre el proyecto presentado para eliminar el IVA en algunos productos de la canasta de alimentos. “La Vicejefa de Gabinete pidió tiempo para revisarlo y ver la posibilidad de ampliarla porque ya hay un programa que tiene productos de la canasta que proponemos con el IVA y como hay un artículo con esos productos, hay que ver si existe la posibilidad de reintegro. Pero el Presidente desestimó esta posibilidad”, concluyó Carlos Achetoni.

