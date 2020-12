Especialistas debatieron sobre los desafíos y oportunidades del sector agroexportador en la post pandemia

El Cluster Alimentario Puerto de Bahía Blanca organizó un webinar denominado “Oportunidades y desafíos para el sector agroexportador argentino en un escenario post- pandemia”

Esta semana, organizado por el Cluster Alimentario Puerto de Bahía Blanca, se realizó un webinar denominado “Oportunidades y desafíos para el sector agroexportador argentino en un escenario post- pandemia”, que reunió a reconocidos oradores convencidos del rol preponderante del sector agroexportador como motor, que le permitirá a la Argentina recuperarse de la crisis económica y las consecuencias negativas de la pandemia de coronavirus.

El evento virtual contó con la disertación del especialista en relaciones internacionales y ex Embajador en China, Diego Guelar; la ingeniera agrónoma, presidenta honoraria de Aapresid y miembro de la Red de Mujeres Rurales, Maria Beatriz “Pilu” Giraudo; el ex Presidente del Senasa y ex Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ricardo Negri y el Gerente General del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Rodrigo Torrás. La moderación de la charla estuvo a cargo del periodista agropecuario, Juan Martín Melo.

En el contexto del escenario de pandemia del presente año, Guelar comenzó analizando la situación que vive actualmente China, que “al ser el primero en detectar el virus, y luego de una cuarentena estricta durante el primer semestre del año, empezó a transitar ya un inicio de recuperación durante el segundo semestre. Está previsto que China crezca al 1% este año, pero ya hay estimaciones del 9% para el año que viene. Ya era la locomotora del comercio mundial y esta situación se va a potenciar”, precisó.

Además, Guelar destacó el corrimiento del eje del comercio mundial hacia el Pacífico, - aún más consolidado recientemente con la culminación de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP)-, pero descartó que esto exija a la Argentina un dilema de elección entre China y EEUU. “No deberíamos entrar en una discusión que nos afecte negativamente. Esto no representa un conflicto en lo que tiene que ver con la actividad nuestra, con lo que nosotros producimos. Alcanza con ver a nuestros vecinos Uruguay y Brasil, que tienen a China como primer socio comercial y mantienen relaciones muy sólidas y duraderas con EEUU”, señaló.

Por su parte, Giraudo sostuvo que, “la realidad de este año aumentó más demanda del mundo a la agricultura global, no sólo de más cantidad de producto, sino que acentuó las necesidades en mejorar la calidad de los recursos, el cuidado el medioambiente, la utilización de las energías renovables por sobre las fósiles y la generación de sistemas resilientes de cambio climático. Para cumplir con estas demandas es muy relevante la utilización de la tecnología en el sector”.

En ese sentido, la presidenta honoraria de Aapresid, dijo que “en Argentina tenemos un liderazgo fuerte y aún poco internalizado en las líneas de la sostenibilidad, lo que permitió adelantarnos a los debates globales de cómo mantener los suelos fértiles, lo que posibilitó el desarrollo de técnicas como la siembra directa”.

Otras disertaciones

En su exposición, Ricardo Negri resaltó que la pandemia y la post pandemia traen consigo una mayor demanda de información por parte de los consumidores, “acelerando tendencias que ya venían marcadas en la agenda. La regulación internacional sigue esta demanda de la gente, de tener la certeza que lo que coma no me va a afectar ni a mi, ni al ecosistema, que no tiene trabajo infantil, que tiene trazabilidad, etc”, comentó.

En esa línea, afirmó que “cada vez más interdependemos todos de todos, porque el que se manda una macana en la mitad de la cadena nos afecta a todos: en toda la cadena a nivel de producción, tenemos que contar con certificaciones en la línea de buenas prácticas, que cuando pase a la fase industrial también tiene que tener su contraparte, evitando tener cadenas partidas. No sirve de nada que un industrial haga buenas prácticas de manufacturas si su proveedor de insumos no las hace buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, lo mismo a la inversa”.

"Pilu" Giraudo fue una de las disertantes en el evento virtual, don de se analizó el potencial del sector agroexportador

Como referente de Bahía Blanca en la charla, el Gerente General del Puerto, Rodrigo Torrás comentó los desafíos y problemáticas que este año complejo presentó, destacando que, a pesar de la adversidad lógica de la coyuntura, fue un año con “con mucho movimiento de carga, donde batimos récords con por ejemplo con el maíz. De enero a octubre pasaron por el Puerto alrededor de 800 buques, casi 55 mil vagones, lo que implicó un enorme crecimiento de la movilización de carga por tren -con todo lo bueno que esto significa para la logística- y también unos 210 mil camiones, con récords de picos que no se habían visto en Bahía Blanca”, dijo.

A su vez, Torrás resaltó el rol del Puerto, junto a la Bolsa, como socios fundadores del Cluster y la relevancia de pensar las estrategias de desarrollo de la región desde esta entidad público privada tan real y a la vez tan prometedora que es el Cluster. A su vez, destacó el apoyo financiero del Puerto para posibilitar que el Cluster pueda seguir desarrollándose, las instancias que ofrece de capacitaciones, y asesorías técnicas.

El Cluster

Semanas atrás, Infobae informó sobre el desarrollo del Cluster Alimentario Puerto de Bahía Blanca. Se trata de una Asociación Civil sin fines de lucro que agrupa empresas productoras de bienes y servicios que componen distintas cadenas productivas regionales, donde una de las iniciativas que promueve es aumentar los embarques de contenedores con productos agroalimentarios a partir del contacto con navieras para aumentar la frecuencia de sus visitas al puerto e incrementar el volumen a cargar (escala) para disminuir los costos.

En este contexto, y ponderando el esquema asociativo del Cluster, en la parte final del encuentro los expositores conversaron sobre ideas o recomendaciones para seguir posicionando a Bahía Blanca como faro agroexportador del Cono Sur.

En ese sentido, “Pilu” Giraudo destacó las oportunidades del uso de tecnología para avanzar en la frontera agrícola creciendo en cantidad de producción y productos para abastecer las enormes demandas que tenemos, por ejemplo de China. Asimismo, Torras, enfatizó en el compromiso del Puerto a sostener y mantener en el tiempo el trabajo institucional del Puerto de la mano del Cluster y las empresas de la zona, y Ricardo Negri instó al Cluster a trabajar mancomunadamente con la “joya que hay que hacer jugar” que es la Universidad Nacional del Sur, potenciando y sinergizando la ciencia, la investigación y el desarrollo técnico con la realidad de la producción de la zona y sus desafíos.

