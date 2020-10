Avanza el diálogo para solucionar el conflicto por las restricciones a la circulación en San Luis

Crece la incertidumbre en San Luis por la protesta de autoconvocados en rechazo a las restricciones del gobierno provincial a la circulación de trabajadores esenciales

Anoche hubo un avance en el diálogo para solucionar el conflicto en San Luis por las restricciones del gobierno provincial a la circulación de los trabajadores esenciales para la prevención del coronavirus, en medio del bloqueo a los accesos al distrito que llevan adelante productores, transportistas, comerciantes y trabajadores autónomos. Todos autoconvocados que rechazan las medidas de Alberto Rodríguez Saá y conforman el Movimiento “Somos Libres”

En un comunicado, los organizadores de la protesta confirmaron que el ministerio del Interior de la Nación participó de la mesa de diálogo entre funcionarios provinciales y los autoconvocados. “Las negociaciones fueron muy amplias y este sábado se tomará una decisión en Asamblea, sobre cada uno de los puntos tratados, para poder continuar con buen fin este diálogo. Tenemos fe de poder dar buenas noticias” , manifestaron desde “Somos Libres”.

Hay que recordar, que el pasado jueves hubo un contacto por zoom entre los referentes de la protesta con el ministro de la Producción y el ministro de Seguridad de la provincia, donde no se alcanzó un acuerdo entre las partes.

En las últimas horas, y desde la cuenta oficial de Twitter, el gobierno de San Luis había anunciado que a través de la Fiscalía de Estado se solicitaba el levantamiento de los cortes de rutas y que se investigue a quienes los promueven. La presentación se hizo a la Fiscalía de la Justicia Federal de Río Cuarto por lo piquetes que impiden la libre circulación. El planteo se sustenta en el artículo 194 del Código Penal.

En declaraciones a los medios de San Luis, el fiscal de Estado de la provincia, Eduardo Allende, sostuvo: “El gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció el lunes pasado un nuevo protocolo que regirá el ingreso y egreso a partir de la semana que viene. La Provincia viene con un criterio de actualidad y adaptando los protocolos a la realidad epidemiológica de San Luis y del país, pero obviamente acá parece haber otro tipo de intereses, que no sabemos exactamente cuáles son, pero de ninguna manera tienen derecho a prohibir la circulación de personas y de transporte por una ruta”.

Como viene sucediendo en los últimos días, en los bloqueos que se están realizando a los ingresos a la provincia, se liberó el paso a todos los trabajadores esenciales, al transporte con insumos hospitalarios como oxigeno y medicamentos y casos de Salud.

Desde la organización de la protesta, denunciaron situaciones de agresión policial en el corte de la Ruta 148, y que en el distrito puntano de Villa del Carmen, a 30 km del limite de Córdoba con la Punilla, se registró en las últimas horas un importante incendio en un emprendimiento avícola, con una alta mortandad de animales. “Los bomberos de Córdoba pidieron al gobierno de San Luis permiso de Ingreso para actuar y combatir el fuego, y no los autorizaron”, comentaron los autoconvocados que están movilizados.

Hay que recordar, que actualmente en San Luis existen seis focos de incendios activos, que afectan a las zonas de Juana Koslay, San Francisco, El Volcán, Villa Larca, Papagayos y Villa del Carmen.

Por su parte, Andrés Vavrik, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, comentó. “Está el país parado. El corredor bioceánico frenado y el transporte, el comercio, la industria están todos con nosotros. Los camioneros están acá, pero no están peleando, están sentados con nosotros porque no se bancan más el manoseo que nos hace el gobierno de San Luis. No se soporta más la plata que nos hacen gastar con estos protocolos ridículos y la gente que trabaja, el laburante, el camionero es tal el destrato que sufre, que están todos acá”.

Impacto de las restricciones

Mientras tanto, diferentes sectores de la economía volvieron a advertir sobre las complicaciones que generan en sus actividades las restricciones que desde marzo pasado implementó el gobierno de San Luis, a lo que se sumó esta semana la decisión de los autoconvocados de bloquear todos los accesos a la provincia.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) manifestó en un comunicado su preocupación por la profundización del conflicto en el territorio puntano, y advirtió que el mismo podría provocar problemas en el abastecimiento de productos esenciales como alimentos, medicinas y combustibles.

“Reiteramos nuestro pedido a las autoridades provinciales para que detengan el avasallamiento realizado sobre los derechos constitucionales y fijen nuevos protocolos de ingreso y salida de transportes que sean compatibles con la actividad económica”, manifestaron los integrantes de la Federación.

La protesta en San Luis por parte de trabajadores esenciales autoconvocados

Además, señalaron: “Es indispensable generar condiciones comunes a todo el territorio nacional para que los transportistas puedan seguir operando bajo un único protocolo unificado que es el establecido por el gobierno nacional . La situación a la cual se enfrentan las empresas transportistas cada vez que ingresan a San Luis es insostenible y viola los derechos más elementales de nuestra Constitución Nacional y de las personas. Los abusos se repiten sistemáticamente y las condiciones solicitadas para el ingreso resultan imposibles de cumplir”.

En otra parte del comunicado, desde Fadeeac recordaron que el transporte de cargas “nunca abandonó su postura abierta al diálogo, además de haber desarrollado protocolos específicos para prevenir al máximo el contagio de choferes, sabiendo que en todas las actividades clasificadas como esenciales desde el primer momento existen riesgos”.

Por último, desde las 41 cámaras que conforman la Federación "hicieron un llamado a la unión y a la solidaridad en estos tiempos tan desafiantes y difíciles para nuestro país y para todo el mundo. Es indispensable que todos los argentinos estemos más juntos que nunca, buscando soluciones en conjunto, para poder retomar el camino del crecimiento y el desarrollo”.

A todo esto, la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) también transmitió su preocupación e inquietud ante las restricciones de circulación dispuestas en el interior del país con una rigidez extrema de las medidas en las provincias de San Luis, Tucumán y Santiago del Estero.

Las restricciones, según la Cámara, impiden el ingreso de camiones varados con alimentos, animales vivos, insumos para la producción, genética, e incluso de asistencia a instalaciones productivas que se encuentran afectadas por incendios.

“La realidad del sector es muy grave , con precios congelados desde el 6 de marzo, incrementos sustanciales en sus costos de producción que superan el 45%, incrementos salariales del 40%, que se contrapone con el magro incremento del 3,5% de aumento que autorizó el Gobierno, y ahora restricciones de circulación dispuestas por los gobiernos provinciales que afectan severamente la viabilidad de la producción y que provocan situaciones límite, como lo que vimos en San Luis, donde la ayuda no llegó por las restricciones a la circulación” , señaló el presidente de CAPIA, Javier Prida.

