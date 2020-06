Sin embargo, Baumann sostuvo que “el robusto cuerpo de conocimiento científico indica que Roundup no causa cáncer, y por ello, no es responsable de las enfermedades alegadas en esos litigios. Respaldamos firmemente nuestros herbicidas a base de glifosato, que se encuentran entre los productos más rigurosamente estudiados de su clase y cuatro décadas de ciencia respaldan su seguridad y que no son cancerígenos”.