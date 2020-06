"Una mesa de diálogo es lo principal, porque ponerse de un lado o de otro no sirve. Del lado de Vicentin no me puedo poner y del lado del Estado tampoco me puedo poner, por ahora, porque no conozco la propuesta. Se habló de expropiación, pero la propuesta que viene por detrás, a lo mejor, puede ser buena o no, pero no la conozco", remató el presidente de una de las principales cooperativas agropecuarias del país, que tiene un puesto de importancia en lo que refiere al comercio de granos y con la cual Vicentin tiene una deuda cercana a los 278 millones de pesos.