Por último, señalaron: “Cuesta imaginar al presidente de la SRA, brindando un acalorado discurso en la histórica tribuna de Palermo, con reclamos o marcando diferencias, frente a funcionarios oficiales que pocas horas antes hayan firmado la asignación de recursos en dinero o aportes a su favor. Somos productores del campo deseosos que nuestra querida rural no pierda su voz, no pierda su presencia, no pierda su independencia, no pierda el respeto y el espacio ganado en tantos años , no pierda su prestigio, no pierda el recuerdo de tantos destacados dirigentes que supieron enfrentar temporales mucho más fuertes que el actual sin recurrir a medidas que nos avergüenzan a pesar de las débiles explicaciones vertidas en algún comunicado muy reciente y a posteriori de conocidos los hechos”.