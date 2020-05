En otro pasaje de la entrevista, el ministro de Agricultura se refirió al precio de los alimentos. "En el mundo, entre la pandemia y la crisis del petróleo, los precios de los productos básicos han venido a la baja, salvo el trigo y el arroz. Es por eso que entendemos que no hay elementos para que los precios aumenten. En estos momentos, a los procesos de transformación la mercadería está entrando en valores iguales, menores, y en muy pocas veces ligeramente superiores, como es el caso del trigo. Sobre este caso, hay una tarea junto a la cadena para que no se disparen los precios que paga el consumidor por el pan, recordando que la incidencia del trigo en el precio final del pan no supera el 12% o 13%”.