Los integrantes del área de Economías Regionales de CAME, recordaron que la variación del precio en origen, según refieren los productores, se atribuye, en primer lugar, a un reacomodamiento del precio que no se producía desde hace más de dos años. En segundo lugar, al no haber más plantas de naranja por cuestiones estacionales, la única fruta que queda es la conservada en cámaras frías para mantener su calidad. Ese proceso aumenta mucho su costo. El aumento se dio principalmente en la provincia de Entre Ríos, que es la principal productora de este cítrico.