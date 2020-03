Los complejos que siguieron en importancia a los dos mencionados fueron el automotriz (U$S 7.126 M), petrolero-petroquímico (U$S 5.076 M), minero metalífero y litio (U$S 5.106 M), bovino (U$S 4.830 M), frutícola (U$S 2.304 M), pesquero (U$S 1.863 M), farmacéutico (U$S 886 M), hortícola (U$S 880 M), forestal (U$S 691 M), textil (U$S 508 M), avícola (U$S 451 M) y otros (U$S 6.450 M).