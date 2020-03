Habrá que tomar los recaudos necesarios para asegurar que este shock transitorio no se convierta en una crisis económica y social de mediano plazo por un círculo vicioso de empresas que no tienen la capacidad financiera de mantenerse en pie luego de las semanas de freno en la actividad y que ello active un tobogán de cierre de empresas, aumento del desempleo, profundización de la caída en la actividad económica, etc.