Y agregaron: “Se necesitan políticas diferenciales según ubicación y tamaño de la empresa, y surge la necesidad de contar con una Agencia Nacional de Vitivinicultura que tenga la capacidad y responsabilidad de laudar un precio justo, entre otras responsabilidades. El desplazamiento del productor, primer eslabón de la cadena, viene en ascenso. La ecuación es sencilla: sin productores no hay uva, sin uva no hay industria, y sin industria no hay bebida nacional”.