Además, el presidente de la Rural se refirió a la posible intervención del gobierno en el mercado de trigo: “ Cada vez que intervinieron en esa producción tan emblemática para la Argentina, lograron el efecto opuesto al deseado. Y es que no terminan de entender que los productores no somos formadores de precios. Sin ir más lejos, en el caso del trigo, su precio apenas tiene una incidencia del 10% en el precio del pan. No es por el lado de la intervención la producción que van a lograr frenar el alza de precios. A la inflación hay que atacarla por sus causas y no por sus efectos”.