Y agregó: “Los molinos necesitan comprar todavía unas 4 millones de toneladas hasta el empalme de las cosechas y debemos tener la cooperación de las entidades de productores, ya que hoy hay entre 4 y 4,5 millones de toneladas en manos de productores, que no criticamos porque es propiedad privada, pero debemos ver como una preocupación para todos que alguien no tenga ganas de vender su producción. No queremos la intervención, pero tenemos que tener la madurez para que este acuerdo se genere y que el mismo incluya a todos los sectores”.