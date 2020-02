En medio de esta situación, además de otros problemas que influyen, los productores no solamente están trabajando con rentabilidad negativa, sino que también existe un contrato obligatorio con las bodegas que estipula el precio y la forma de pago antes de entregar la uva. Al respecto, los productores manifestaron, “aún con esta herramienta no tenemos modelo de contrato en donde estén estas variables bien claras y en donde esté especificado una sanción por no cumplir el precio”.