Allí también puso como ejemplo la falta de avances que ofrecieron las obras en la Cuenca del Salado. Según indicó Rodríguez, “Desarrollo Agrario, como ministerio, no tiene responsabilidad primaria, pero pedimos informes a Infraestructura, a cargo de Agustín Simona, y ahí se observó que en los últimos cuatro años el nivel de ejecución de las obras es muy bajo: poco más de 25 kilómetros construidos. En términos anuales es un número muy bajo. Además no se utilizó un crédito internacional, y Argentina tuvo que pagar punitorios, por no llevar adelante ese compromiso. Con Simona acordamos la importancia de estas obras y utilizar ese crédito disponible”.