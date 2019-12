Los asistentes a la Asamblea de Crespo, expresaron que el documento del gobierno, “es un juego de palabras y expresiones de deseos, donde el Gobierno nacional siendo uno de los firmantes, no dice cómo va a achicar el gasto de la dirigencia política. Es un grave error, porque toma de actores solidarios al campo, al trabajador y a los jubilados cuando el Presidente de los argentinos, los Gobernadores y los Legisladores no dan el primer paso que es dar el ejemplo”. Ante esto, recomendaron a la dirigencia nacional no firmar el mismo, y pidieron que consulten a las bases ante cualquier decisión que deberán tomar en el corto y largo plazo.