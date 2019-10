El informe de la consultora sostiene que la macroeconomía “muestra signos de deterioro evidentes, donde la política volverá a ocupar un lugar relevante. Pero a no confundirse: las decisiones en las empresas agropecuarias no se detienen, la biología y la necesidad de sostener competitividad no lo permiten. Para eso será necesario mucha inteligencia, garra, entusiasmo y serenidad para enfrentar lo que viene, gane quien gane las elecciones”.