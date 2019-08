Frente a las versiones de aumento de retenciones, el ministro descartó la

aplicación de esa medida: "El tema de las retenciones es muy sensible para el campo, y esta semana hubo rumores de todo tipo, y seguimos desmintiendo que no habrá aumento de las retenciones. Y acá también estaría bueno que el referente de agro del candidato Alberto Fernández, explique que van hacer con los derechos de exportación, como así también si están a favor o en contra del acuerdo con la Unión Europea, porque el referente del Frente de Todos ya se manifestó que no le gustaba", expresó Etchevehere.