Para la ganadería y la lechería, la devaluación impactará de lleno sobre los costos de alimentación y otros insumos dolarizados. La Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste (Caprolecoba) recomendó "no tomar de apuro las decisiones importantes" luego que el precio de la leche en las tranqueras pasó de u$s 0,35 a u$s 0,26 por litro vendido a las usinas exportadoras de leche en polvo o quesos.