El profesional indicó además que pese a la seriedad y compromiso de ser jurado de la raza más importante del país, prefiere "restarle solemnidad" al evento. "Conozco a los chicos, o no tan chicos, que sacan a los animales o asesoran a las cabañas porque yo también he estado dentro de la pista. El jurado no está tensionado, el que está tensionado es el que lleva el ejemplar porque es el trabajo de todo un año. Yo trato de disfrutarlo porque Palermo es una fiesta", afirmó.